Азербайджанские гимнастки завоевали 15 медалей на международном турнире в Сараево

Члены сборной Азербайджана по художественной гимнастике успешно выступили на международном турнире "Суада Дилберович", организованном в столице Боснии и Герцеговины Сараево.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на страницу Федерации гимнастики Азербайджана в Facebook, наши гимнастки завоевали на турнире 5 золотых, 5 серебряных и 5 бронзовых медалей. Алина Мамедова завоевала 3 золотые медали (многоборье, обруч, мяч), 1 серебряную (лента), 1 бронзовую (булавы), Лейли Агазаде - 2 золотые (булавы, лента), 2 серебряные (булава, лента), 1 бронзовую (мяч), Медина Демирова 2 серебряные (мяч, булавы) и 3 бронзовые (многоборье, лента, обруч) медали.