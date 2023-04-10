Гонка Формулы 1 во Вьетнаме все-таки состоится?

Руководство Формулы 1 не отказалось от идеи проведения этапа во Вьетнаме, который должен был состояться в апреле 2020-го, но до сих пор так и не был проведен.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, сначала в планы организаторов Гран-при на полугородской трассе в Ханое вмешался коронавирус. А в конце 2020-го по обвинению в коррупции и злоупотреблении служебным положением был арестован и приговорен к тюремному заключению экс-мэр Ханоя Нгуен Дак Чунг, возглавлявший проект гонки. В результате казалось, что Гран-при Вьетнама никогда не появится в календаре.

Но согласно последним слухам, в конце марта боссы Ф1 посетили Ханой и провели переговоры с новыми местными властями о возобновлении контракта с 2024-го. Провести гонку планируются там же, где и три года назад - частично по улицам и стационарной части трассы в районе Намтыльем.