Назван лучший футболист сезона Английской премьер-лиги

Английская Премьер-Лига (АПЛ) признала норвежского нападающего "Манчестер Сити" Эрлинга Холанда лучшим игроком чемпионата Англии в сезоне-2022/23, сообщает официальный сайт "горожан", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Форвард победил в голосовании, в котором принимали участие 20 капитанов команд АПЛ, а также футбольные эксперты.

Холанд опередил в рейтинге одноклубника Кевина Де Брёйне, Гарри Кейна из "Тоттенхэма", Мартина Эдегора и Букайо Сака из "Арсенала", Маркуса Рашфорда ("Манчестер Юнайтед") и Кирана Триппьера, представляющего "Ньюкасл".

В 35 матчах в АПЛ Холанд, для которого нынешний сезон является дебютным в чемпионате Англии, забил 36 мячей и отдал восемь голевых передач.

"Манчестер Сити" досрочно гарантировал себе чемпионский титул в сезоне-2022/23.

Холанд перешел в английскую команду прошлым летом из немецкого клуба "Боруссия" (Дортмунд). По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость норвежского форварда составляет €170 млн.