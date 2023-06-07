Яркие мгновения бакинского Чемпионата Мира

Несколько дней прошло по завершении чемпионата мира по таэквондо в Баку. Несмотря на то, что сборная Азербайджана не смогла выиграть медали, тенденции мундиаля оказались довольно интересными. Можно без преувеличения сказать, что за соревнованием наблюдала вся мировая общественность, включая президента Международного Олимпийского Комитета Томаса Баха. В течении недели в "Кристалл Холле" выступали сильнейшие бойцы планеты, некоторые из которых уже стали легендами. Azerisport.com подводит итог главного старта сезона, передает Day.Az.

Неподражаемый Сиссе. Есть особый кайф от завоевания наград в последний день ЧМ.Тем более, когда речь идет о победе. Знаменитый ивуарийский таэквондист Шейх Саллах Сиссе, ставший олимпийским чемпионом в Рио, впервые завоевал мировой титул. Причем, в Баку он преуспел не только на даянге, но и в административном секторе, будучи выбранным в Комиссию атлетов при Всемирной федерации. А в финальном бою категории +87 кг Сиссе нанес поражение мексиканцу Карлосу Сансоресу, который год назад в родной Гвадалахаре стал чемпионом, но теперь сложил свои полномочия.

Южная Корея возвращает корону. Основатели таэквондо в Баку вернули себе первенство в общем зачете. На предыдущем ЧМ они были вторыми, пропустив вперед Мексику, но теперь обосновались на привычной первой позиции, завоевав три золотые и одну серебряную награду. У корейцев появилась новая плеяда блестящих таэквондистов, некоторые из которых все еще являются студентами. В их числе Сан-Хьюн Канг (87 кг), победивший на дебютном для себя ЧМ. Вызов Южной Корее смогла бросить Турция, которая также завоевала три золота, но уступила первенство за неимением серебряных наград против одной у азиатов.

Европа наносит удар. Несмотря на первенство корейцев в общем зачете, надо отметить мощное выступление европейских команд. В Топ-5 присутствуют четыре команды из Старого света - Турция, Хорватия, Франция и Великобритания. Было увлекательно наблюдать за тем, как в один из дней вначале французы примерили два золота, а в дальнейшем победный дубль оформила Турция. А когда британец Брэдли Синден (68 кг) в день открытия чемпионата выиграл титул, победив в финале действующего на тот момент чемпиона мира из Южной Кореи Хо-Джун Юна, стала очевидным, что ЧМ пойдет по интересному сценарию. Так и получилось. А третье командное место Хорватии (2-1-3) стало сродни сенсации.

Бакинская поддержка помогла Турции. Говоря о героях ЧМ, нельзя не сказать о турецкой команде. Особенно о Мерве Денчель (49 кг), получивший приз лучшей таэквондистки мундиаля. В финале она выиграла у победительницы Олимпиады, двукратной чемпионки мира Панипак Вонгпаттанакит из Таиланда. Ну а квинтэссенцией триумфа братской страны стал четвертый день соревнований, когда Нафия Кус (+78 кг) и Хакан Речбер (63 кг) поднялись на высшую ступеньку пьедестала. Итоговый улов турецкой сборной составил 3 золотые и 3 бронзовые награды. Излишне говорить о том, насколько горячо зрители в "Кристалл Холле" поддерживали выступление турецких спортсменов, особенно на фоне неудач хозяев даянга.

Оценка Томаса Баха. Приезд президента МОК в Баку, безусловно, добавил веса чемпионату. Бах, высоко оценивший организацию ЧМ и поздравивший мировое таэквондо с 50-летним юбилеем, дал понять, что этот вид занимает прочные позиции в олимпийской семье. А значит, за прописку таэквондо на Играх ближайших лет можно не переживать - оно находится на хорошем счету. Также глава МОК отметил, что с точки зрения проведения знаменательной даты, отмечаемой Всемирной федерации, Баку стал особым местом и этот ЧМ запомнится надолго.

