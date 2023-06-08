Месси объяснил, почему не вернулся в "Барселону"

Чемпион мира по футболу 2022 года, семикратный обладатель "Золотого мяча" аргентинец Лионель Месси не вернулся в "Барселону", так как не хотел повторения ситуации, которая ранее сопровождала его переход из испанского клуба во французский ПСЖ.

Комментарий Месси в среду приводит газета Mundo Deportivo, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В среду Месси объявил о переходе в американский "Интер Майами". У него истек срок соглашения с ПСЖ, ранее отец нападающего говорил о желании сына вернуться в "Барселону". Нападающий покинул испанскую команду в 2021 году, так как "Барселона" не могла по закону предложить ему новое соглашение из-за проблем с зарплатной ведомостью.

"Да, правда, я очень хотел вернуться [в "Барселону"], но, с другой стороны, испытав то, что я испытал, я не хотел снова оказаться в той же ситуации: ждать, чтобы увидеть, что произойдет, и оставить мое будущее в чьих-то руках, - сказал Месси. - Я хотел принять собственное решение, думая о себе, о своей семье. Хотя я слышал, что Ла Лига (руководство чемпионата Испании по футболу - прим. ТАСС) все приняла и все в порядке, чтобы вернуться, было еще много других вещей, которые нужно было сделать. Я слышал, что им приходилось продавать игроков или снижать зарплату игрокам, и правда в том, что я не хотел проходить через это или брать на себя ответственность за получение чего-то, что было связано со всем этим. Меня уже обвиняли во многих вещах, которые не соответствовали действительности за время моей карьеры в "Барселоне", и я уже немного устал".

Нападающий отметил, что на его решение о переходе в "Интер Майами" повлиял опыт выступления за ПСЖ. "Это были два года, в течение которых я не был счастлив, я не наслаждался собой, и это повлияло на мою семейную жизнь, я пропустил много из школьной жизни моих детей", - добавил аргентинец.

Месси 37 лет, он выступал за ПСЖ с лета 2021 года. В составе французской команды игрок провел 74 матча в различных турнирах, отметился 32 забитыми мячами и 35 голевыми передачами. Месси дважды стал чемпионом Франции и один раз победил в суперкубке страны. С 2003 по 2021 год он играл за "Барселону", в ее составе нападающий 10 раз стал чемпионом Испании, по 7 раз - победителем Суперкубка Испании и кубка страны, 4 раза побеждал в Лиге чемпионов, по 3 раза выиграл Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. В 2021 году Месси в рекордный, 7-й раз получил "Золотой мяч" - приз, вручаемый лучшему игроку года.