Футболист «Реала» оскорбил болельщика в аэропорту

Футболист мадридского "Реала" и сборной Германии Антонио Рюдигер оскорбил болельщика в аэропорту Франкфурта. Об этом сообщает Goal.com, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

На опубликованном в сети видео видно, как немец в аэропорту вступил в словесную перепалку с, предположительно, "охотником за автографами". Мужчина попросил несколько автографов, что не понравилось спортсмену.

"Ты не фанат, ты торговец", - сказал Рюдигер.

"Жаль, что ты навешиваешь на меня такие ярлыки. Ты меня не знаешь", - ответил болельщик.

"Ты крутой парень, я тебя боюсь. Дебил", - заявил футболист.

Спустя время Рюдигер публично извинился перед болельщиком. Он признался, что не должен был так реагировать.

29-летний Рюдигер перебрался в "Реал" в статусе свободного агента год назад. Игрок подписал с командой контракт на пять лет. С 2017 года он выступал за лондонский "Челси". В Англии защитник выиграл пять трофеев, включая Лигу чемпионов, Лигу Европы и Суперкубок УЕФА.