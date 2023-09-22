В Нахчыване завершился Международный турнир по художественной гимнастике "Grace of Nature" – заветные медали и незабываемые впечатления

В Нахчыванском Олимпийском спортивном комплексе завершился Международный турнир по художественной гимнастике "Grace of Nature", сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.

Международный турнир был посвящен 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

В соревновании приняли участие около 250 спортсменок, которые продемонстрировали хорошую технику владения гимнастическими предметами, грациозность, выразительность исполнения сложных элементов.

Победительницы и призеры международного турнира с гордостью фотографировались с медалями в руках. Несомненно, эти награды придадут стимул для дальнейших спортивных достижений, а впереди у медалисток еще много новых побед и наград. Турнир подарил всем участницам много незабываемых впечатлений.

Международный турнир по художественной гимнастике "Grace of Nature" в Нахчыване стал прекрасной возможностью проявить себя многим талантливым спортсменкам. Также среди важных аспектов соревнования - это общение, обмен опытом и, безусловно, еще большее развитие и пропаганда гимнастики в регионах страны.

Напомним, что в первом международном соревновании по художественной гимнастике, организованном в Нахчыване, участвовали гимнастки в возрастных категориях "младшие" (2016-2017 годов рождения), "малыши" (2013-2015 г.р.), "пре-юниорки" (2011-2012 г.р.) и "юниорки" (2008-2010 г.р.), представляющие команды Азербайджана и Казахстана.

Свои выступления представили гимнастки из 20 клубов столицы и регионов Азербайджана (Нахчыван, Гянджа, Агдаш, Мингячевир, Огуз, Гах, Шамкир и Загатала).

По итогам соревнований были определены победители и призеры в многоборье и по отдельным предметам среди гимнасток, выступающих в индивидуальной программе, а также по отдельным предметам среди команд в групповых упражнениях.

Фото: Заур Мустафаев