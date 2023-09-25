Неожиданные победы, амбициозное заявление Гейдарова и стимул к ЕВРО

В Баку завершился очередной турнир "Большого шлема" по дзюдо.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, в соревнованиях приняли участие 446 дзюдоистов из 61 страны. Азербайджан на правах хозяина турнира был представлен расширенным составом - 33 спортсмена (26 мужчин, 7 женщин). В итоге наши дзюдоисты завоевали 5 медалей (3-1-1). Благодаря этому результату наша страна второй раз подряд заняла первое место в командном зачете. Золото завоевали Яшар Наджафов (66 кг), Хидаят Гейдаров (73 кг), Зелим Цкаев (81 кг), серебро добыла Лейла Алиева (48 кг), а бронзу взял Зелим Коцоев (100 кг). Отметим, что наибольшее количество наград завоевала команда АИН (3-2-3), но не смогла занять первое место, так как ее дзюдоисты выступали в нейтральном статусе.

Напомним, в прошлом году сборная Азербайджана завершила соревнования с 4 золотыми и 2 бронзовыми медалями. Среди нынешних победителей только Хидаят Гейдаров в прошлом году поднялся на высшую ступень пьедестала почета.

В статье, предваряющей бакинский "Большой шлем", мы отмечали, что уровень конкуренции на турнире, который приносит ценные рейтинговые очки с прицелом на Париж-2024, будет выше, чем в предыдущие годы. Поэтому было понятно, что соревнования станут очень важным испытанием для сборной Азербайджана. "Милли", под руководством немецкого специалиста Рихарда Траутманна провалившая в этом году чемпионат мира и World Masters, была обязана показать себя с лучшей стороны и вернуть доверие к себе. По итогам турнира можно сказать, что наша сборная более чем справилась со своей задачей.

Стоит отметить, что вероятность победы на "Большом шлеме" лидера сборной Хидаята Гейдарова была достаточно высока. А вот золотые медали Яшара Наджафова и Зелима Цкаева, ранее не побеждавших в турнирах серии Мирового тура, можно считать сюрпризом. Эти дзюдоисты, занимавшие 21-е и 29 места соответственно в олимпийском рейтинге, добавили в свой актив 1000 очков, что значительно продвинет их в указанном рейтинге (он будет обнародован в ближайшие часы). После завершения Орханом Сафаровым спортивной карьеры Наджафов был "номером один" азербайджанского дзюдо в весе 66 кг. Цкаев же своей победой показал, что может стать головной болью в весе 81 кг для Саида Моллаи (4-я позиция в олимпийском рейтинге), который пропустил бакинский "Большой шлем" из-за травмы. Конкуренция в сборной в той или иной весовой категория является положительным моментом в плане мобилизации ресурсов к Олимпиаде.

Одним из запоминающихся моментов бакинского "Большого шлема" стал комментарий Гейдарова сайту Всемирной федерации дзюдо: "Все мысли связаны с Олимпиадой, но перед этим хочу выиграть чемпионат Европы. Сделаю все возможное, чтобы через 16 лет в азербайджанском дзюдо появился олимпийский чемпион".

В целом, золото для Наджафова и Цкаева и серебро для Лейлы Алиевой можно считать крупнейшим их успехом на данный момент. До этого единственным достижением Алиевой на турнирах серии Мирового тура была серебряная медаль на Гран-при в Ташкенте (2019 год). За последовавший за этим турниром период Алиева запомнилась лишь бронзовой медалью на Летней Универсиаде. 26-летняя дзюдоистка, некоторое время остававшаяся вне татами из-за травмы, на бакинском "Большом шлеме" победила достаточно серьезных соперниц. Среди них можно особо отметить двукратную чемпионку Европы из Франции, серебряную призерку последнего чемпионата мира Ширин Букли и многократную победительницу и призерку турниров серии Мирового тура Милику Николич (Сербия). Лейла, которая сейчас занимает 35-е место в рейтинге, благодаря набранным 700 очкам значительно улучшит свою позицию.

А вот Гюльтадж Мамедалиева, от которой среди дзюдоисток сборной больше всего ожидали медали, не смогла повторить перформанс, показанный ею ранее в Грузии, Австрии, Таджикистане и Казахстане. Ее выступление на бакинском турнире состояло всего из двух схваток.

Также разочарованием стало поражение в первой же схватке рейтингового фаворита турнира Балабея Агаева (60 кг). 5-е место и 360 рейтинговых очков можно считать успехом для Имрана Юсифова (+100 кг). Аналогичный результат Мурада Фатиева (90 кг) можно оценить удовлетворительно. А вот бронза, которую взял Зелим Коцоев, это лишь минимум, который ждали от него. Впрочем, в любом случае 500 очков, которые принесло ему третье место, улучшит его позицию в олимпийском рейтинге.

В целом результат, достигнутый на турнире "Большого шлема", повышает уверенность в успехе нашей сборной на предстоящем чемпионате Европы, который пройдет 3-5 ноября в Монпелье (Франция). Бакинский триумф может стать отличным стимулом к улучшению показателей для команды, завоевавшей в прошлом году 1 золотую и 2 бронзовые медали на ЕВРО в Софии (Болгария).

