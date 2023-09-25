Азербайджанская бадминтонистка завоевала бронзовую медаль в Перу

Азербайджанская бадминтонистка Кейша Фатима Захра завоевала бронзовую медаль на международном турнире серии International Challenge, прошедшем в столице Перу Лиме.

Как сообщили Day.Az в Федерации бадминтона Азербайджана, до полуфинального этапа она в личном зачете отстранила от борьбы представителей Канады, Кубы и Ирландии.

На пути к финалу бадминтонистка уступила со счетом 0:2 (14-21,8-21) победительнице турнира японке Каору Сугияме, заняла третье место и набрала 2800 рейтинговых очков.

Эди Рески Двичайо, выступавший в личном зачете бадминтонистов, прекратил борьбу в 1/4 финала. Спортсмену, сумевшему подняться в сильнейшую "восьмерку", победив бадминтонистов Мексики и Норвегии, не удалось на этом этапе победить бадминтониста из Гватемалы Кевина Джордона - 1:2 (22-20,18-21,11-21 ). Эди Рески Двичайо в итоге набрал 2200 рейтинговых очков.