Азербайджанские боксеры завоевали в Казахстане 4 медали

В городе Караганда, Казахстан, завершился международный турнир среди юных боксеров.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, на соревнованиях, в которых приняли участие 200 спортсменов из 5 стран, сборная Азербайджана завоевала 2 золотые и 2 серебряные медали.

В нашей команде Тамерлан Алимзанов (57 кг) и Исмаил Велиев (75 кг) победили всех своих соперников и поднялись на вершину пьедестала почета. Юсиф Бейларов (54 кг) и Сафтер Мамедзаде (+80 кг) заняли второе место.

Беспристрастным судьей соревнований был выбран азербайджанский судья Асиф Мамедов.

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