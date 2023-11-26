https://news.day.az/sport/1617331.html Азербайджанские боксеры завоевали в Казахстане 4 медали - ФОТО
Азербайджанские боксеры завоевали в Казахстане 4 медали - ФОТО
В городе Караганда, Казахстан, завершился международный турнир среди юных боксеров.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, на соревнованиях, в которых приняли участие 200 спортсменов из 5 стран, сборная Азербайджана завоевала 2 золотые и 2 серебряные медали.
В нашей команде Тамерлан Алимзанов (57 кг) и Исмаил Велиев (75 кг) победили всех своих соперников и поднялись на вершину пьедестала почета. Юсиф Бейларов (54 кг) и Сафтер Мамедзаде (+80 кг) заняли второе место.
Беспристрастным судьей соревнований был выбран азербайджанский судья Асиф Мамедов.
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