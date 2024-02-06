Карим Бензема отреагировал на критику в адрес Лионеля Месси

Нападающий "Аль-Иттихада" Карим Бензема высказал своё мнение по поводу людей, которые критикуют звёздного футболиста "Интер Майами" и сборной Аргентины Лионеля Месси, передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат.

"Любой, кто критикует Лионеля Месси, ничего не смыслит в футболе", - цитирует слова Бензема популярный аккаунт BeksFCB в соцсети Х (ранее Twitter).

Ранее сообщалось, что Карим Бензема не покинет саудовский чемпионат в период открытия январского трансферного окна.

Вчера Лионель Месси подвергся критике фанатов в Гонконге. Как сообщалось, восьмикратный обладатель "Золотого мяча" отказывался от просьб сфотографироваться и был необщительным, в отличие от товарищей по команде, которые предоставили футболки с автографами, и совладельца клуба Дэвида Бекхэма, который с удовольствием позировал для фотографий.

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