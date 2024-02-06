Red Bull начала расследование в отношении главы команды
Команда "Формулы-1" Red Bull начала расследование в отношении главы "конюшни" Кристиана Хорнера. Об этом сообщает F1-Insider, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
По информации источника, причиной стали обвинения против Хорнера, выдвинутые одним из сотрудников команды. Отмечается, что клуб пригласил юриста, который разберется в деле.
1 февраля британский гонщик "Формулы-1" Льюис Хэмилтон объявил о переходе из Mercedes в Ferrari. Спортсмен присоединится к новой команде в 2025 году и будет зарабатывать 50 миллионов евро в год.
Команда Red Bull является обладателем Кубка конструкторов в 2010, 2011, 2012, 2013, 2022[3], 2023 годах. "Конюшня" была основана руководителем концерна по производству энергетических напитков Red Bull - Дитрихом Матешицом.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре