Азербайджанский гимнаст вышел в финал Кубка мира

Азербайджанский гимнаст Никита Симонов вышел в финал Кубка мира по спортивной гимнастике в Каире (Египет).

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, Никита Симонов вышел в финал Кубка мира в упражнении на кольцах.

Отметм, что Кубок мира по спортивной гимнастике в Каире проходит 15-18 февраля. Азербайджан на соревнованиях представляют Никита Симонов, Иван Тихонов, Расул Ахмедзаде, Мансум Сафаров (мужская спортивная гимнастика), Назанин Теймурова (женская спортивная гимнастика).

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