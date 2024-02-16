https://news.day.az/sport/1637888.html Азербайджанский гимнаст вышел в финал Кубка мира
Азербайджанский гимнаст вышел в финал Кубка мира
Азербайджанский гимнаст Никита Симонов вышел в финал Кубка мира по спортивной гимнастике в Каире (Египет).
Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, Никита Симонов вышел в финал Кубка мира в упражнении на кольцах.
Отметм, что Кубок мира по спортивной гимнастике в Каире проходит 15-18 февраля. Азербайджан на соревнованиях представляют Никита Симонов, Иван Тихонов, Расул Ахмедзаде, Мансум Сафаров (мужская спортивная гимнастика), Назанин Теймурова (женская спортивная гимнастика).
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