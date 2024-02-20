Начинается регистрация на "Бакинский марафон 2024", который состоится 5 мая по инициативе Фонда Гейдара Алиева

5 мая по инициативе Фонда Гейдара Алиева состоится "Бакинский марафон - 2024".

Как сообщает во вторник Day.Az, с 1 марта по 25 апреля будет проведена регистрация на участие в марафоне. В забеге могут принять участие лица старше 18 лет.

Для этого необходимо обратиться в пункты регистрации в торговых центрах города Баку (28 Молл, Гянджлик Молл, Дениз Молл) или для онлайн-регистрации воспользоваться сайтом www.marathon.az. Сумма оплаты для физических лиц, желающих принять участие в соревновании, при регистрации составляет 20 манатов. Корпоративные участники могут подать заявку, отправив электронную заявку по адресу [email protected]. При подаче корпоративной заявки (не менее 5 участников от каждой компании) за каждого участника должно быть оплачено по 100 манатов. Участие студентов в "Бакинском марафоне" оплачивается Фондом Гейдара Алиева.

Традиционный "Бакинский марафон", проводимый с 2016 года, направлен на поддержку развития спорта, популяризацию здорового образа жизни. Полумарафон, проводимый под девизом "Победи ветер", охватывает дистанцию 21 километр.

Точки старта и финиша предстоящего марафона также будут на Площади Государственного флага. Маршрут марафона: Площадь Государственного флага - Приморский бульвар - Бакинский международный морской вокзал - проспект Нефтчиляр - Бакинский бульвар Белого города - улица Хагани Рустамова - Бакинский бульвар Белого города, проспект 8 Ноября, часть улицы Юсифа Сафарова - пересечение улиц Афияддина Джалилова и Узеира Гаджибейли, улица Узеира Гаджибейли - мост "Джаваншир" - проспект Нефтчиляр, Баиловский круг, Бибиэйбатская дорога (Дворец водных видов спорта), Приморский бульвар (за Дворцом водных видов спорта, Baku Cristall Hall) - Площадь Государственного флага.

Награждение будет проходить в двух категориях. Участникам, занявшим 1-е место в мужской и женской категориях, будет вручено по 3000 манатов, 2-е место - 2000 манатов, а обладатели 3-го места получат 1000 манатов и подарки, а также медали и сертификаты. Всем участникам марафона и волонтерам, оказывающим поддержку в организации забега, будут вручены сертификаты.

Для участников марафона, жителей и гостей города на Площади Государственного флага также будет создана развлекательная зона. Здесь будут проходить различные развлекательные программы, соревнования, спортивные мероприятия.

Эксклюзивным партнером "Бакинского марафона 2024" является компания "Azercell Telecom". Марафон будет организован при поддержке министерства науки и образования, министерства цифрового развития и транспорта Азербайджана, SOCAR, Управления Приморского бульвара и Общественного объединения "Региональное развитие" (ООРР). Реализация проекта осуществляется компанией Sport Marketing Group (SMG).

Для получения дополнительной информации:

(012) 310 13 31

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instagram.com/bakumarathon

www.marathon.az.

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