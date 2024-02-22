Португальская «Брага» поделилась кадрами из Баку

На официальной странице португальского футбольного клуба "Брага" в Facebook размещены кадры из города Баку, передает Day.Az.

Представляем вашему вниманию эти кадры:

Отметим, что сегодня в Баку состоится ответный матч стадии плей-офф Лиги Европы УЕФА между агдамским "Карабахом" и португальской "Брагой".

Матч пройдёт на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова и начнется в 21:45 по местному времени.

Первый матч между командами завершился уверенной победой "Карабаха" со счетом 4:2.

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