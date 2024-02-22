https://news.day.az/sport/1639472.html Португальская «Брага» поделилась кадрами из Баку - ВИДЕО
Португальская «Брага» поделилась кадрами из Баку - ВИДЕО
На официальной странице португальского футбольного клуба "Брага" в Facebook размещены кадры из города Баку, передает Day.Az.
Представляем вашему вниманию эти кадры:
Отметим, что сегодня в Баку состоится ответный матч стадии плей-офф Лиги Европы УЕФА между агдамским "Карабахом" и португальской "Брагой".
Матч пройдёт на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова и начнется в 21:45 по местному времени.
Первый матч между командами завершился уверенной победой "Карабаха" со счетом 4:2.
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