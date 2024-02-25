Постараемся завоевать золотые медали на предстоящем чемпионате Европы

Постараемся завоевать золотые медали и в командном, и в личном зачёте на предстоящем чемпионате Европы.

Об этом в воскресенье Trend сказал азербайджанский гимнаст Михаил Малкин, завоевавший "золото" Кубка мира в Баку в программе прыжков на акробатической дорожке, передает Day.Az.

"Заключительный день Кубка мира выдался нелегким. В первом финале планировал сделать комбинацию элементов посложнее, но в итоге выполнил ту, что полегче. Оценка была хорошей, чтобы выйти во второй финал. А там было желание продемонстрировать сложную комбинацию элементов, с которой я стал чемпионом мира. Но ее я давно не делал, оттого поначалу с тренером Адилем Гусейнзаде решили продемонстрировать что-то стабильное, чтобы пройти "чисто". Я согласился, но потом подошел к наставнику со словами: "Давайте рискнем?!". В процессе выполнения упражнения мой товарищ по команде Адиль Гаджизаде выкрикивал слова поддержки, мне это тоже сильно помогло", - отметил Малкин.

Гимнаст признался, что уже после квалификации, которая состоялась днем ранее, он и Адиль Гаджизаде рассчитывали завоевать в финале "золото" и "серебро" соответственно.

"Мы планировали, что два спортсмена от страны поднимутся на пьедестал почета. Теперь по плану продолжать тренироваться, поддерживать форму, укреплять комбинации, чтобы быть полностью готовым к чемпионату Европы также, как я был готов к чемпионату мира", - добавил он.

Отметим, что Кубок мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке (тамблинг) прошел в Национальной арене гимнастики в Баку 23-25 февраля. В соревнованиях приняли участие гимнасты из 32 стран.

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