Портал Transfermarkt обновил стоимость футболистов, и теперь трансферная стоимость аргентинского нападающего американского "Интер Майами Лионеля Месси составляет €30 млн, что на €5 млн дешевле, чем было раньше, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Несмотря на падение в стоимости, Месси, выступающий за "Интер Майами", остается самым дорогим игроком американской лиги МЛС. Вторую строчку в списке самых дорогих футболистов MLS занимает соотечественник Месси Тьяго Альмада, выступающий за "Атланту Юнайтед" (€27 млн).

Месси перебрался в "Интер Майами" летом 2023 года после двух лет выступлений за "ПСЖ". 20 августа прошлого года аргентинец завоевал первый трофей в Америке - Кубок Лиги. После 14 игр за "Интер Майами" на счету Месси 11 забитых мячей и пять результативных передач. В новом сезоне МЛС аргентинец провел три матча, отметившись тремя забитыми мячами и одной результативной передачей.

В декабре 2022 года Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины. Это первый подобный трофей в карьере звездного футболиста. Осенью 2023 года она выиграл восьмой "Золотой мяч" в карьере.

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