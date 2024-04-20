В Баку прекрасная гимнастическая арена, здесь созданы замечательные условия.

Об этом в субботу сказала Trend участница Кубка мира по художественной гимнастике в Баку, спортсменка из Италии София Раффаэли, передает Day.Az.

"Это не первый мой визит в Баку, была здесь в прошлом году. Приезжаю с удовольствием, ведь Баку - красивый город, здесь много достопримечательностей, которые хочется посетить. В Баку прекрасная гимнастическая арена, большой соревновательный зал", - отметила она.

Говоря о своих выступлениях, София Раффаэли подчеркнула, что больше всего ей нравится программа с обручем.

"С каждым соревнованием стараюсь выступать все лучше и лучше. Участницы Кубка мира в Баку также демонстрируют хорошие выступления", - добавила она.

Отметим, что Кубок мира по художественной гимнастике проходит в Национальной арене гимнастики в Баку 19-21 апреля. В соревнованиях принимают участие свыше 110 гимнасток из более 40 стран мира. Гимнастки выступают в программе индивидуальных и групповых упражнений.

Азербайджан на Кубке мира по художественной гимнастике представляют: в индивидуальной программе - Зохра Агамирова и Камилла Сеидзаде, а также команда в групповых упражнениях, в состав которой вошли Гюллю Агаларзаде, Камилла Алиева, Елизавета Лузан, Дарья Сорокина, Ляман Алимурадова и Зейнаб Гумметова.

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