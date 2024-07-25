Израиль и США смогут использовать своих полицейских для охраны атлетов сборных на ОИ-2024

Израиль и США получили право использовать своих полицейских для охраны своих национальных сборных на Олимпиаде в Париже. Об этом заявил глава МВД Франции Жеральд Дарманен в эфире телеканала BFMTV, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы согласовали присутствие израильских полицейских для охраны своих спортсменов, также мы это согласовали и для США", - сказал Дарманен.

Ранее Дарманен заявил, что израильских спортсменов будет круглосуточно охранять французский спецназ.

Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. Безопасность в ходе состязаний будут обеспечивать около 45 тыс. французских полицейских и жандармов, а также порядка 20 тыс. военных.

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