Британские спортсмены пожаловались на цену детских билетов на Олимпиаде

Британские спортсмены раскритиковали стоимость детских билетов на олимпийские соревнования в Париже, так как им приходится платить за младенца как за взрослого человека, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Это кажется настолько нелогичным, что я должен покупать билет для годовалого ребенка, - приводит газета The Sun комментарий члена сборной Великобритании по велоспорту на треке Даниэля Бигэма. - Официально он занимает место, хотя в годовалом возрасте не сможет на нем сидеть, это раздражает. Он не запомнит соревнования, но будет приятно, если он будет там".

Член сборной Великобритании по академической гребле Матильда Ходжкинс-Бирн считает неправильным, что спортсменам выделяют лишь по два билета на каждый день их выступлений. При этом она не понимает, почему им приходится за это платить. "Мне никогда раньше не приходилось платить за билеты на греблю для сына, учитывая его возраст. Мы знаем, что из-за шума на Играх он будет приходить на мой заезд и сразу уходить, но нам все равно придется за это платить. Если приходится платить за малышей, которые даже не собираются сидеть там и наслаждаться соревнованиями, это значит, что наши родители не смогут пойти, это немного обидно, но я буду гораздо меньше переживать и расстраиваться, если сын будет там, чем если бы его не было", - отметила спортсменка.

Церемония открытия Олимпийских игр в Париже пройдет 26 июля. Соревнования в столице Франции завершатся 11 августа.

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