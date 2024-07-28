В Париже открылся «Олимпийский дом Азербайджана»

По случаю 33-х летних Олимпийских игр в Центре культуры посольства Азербайджана во Франции открылся "Олимпийский дом Азербайджана".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в открытии приняли участие министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов, генеральный секретарь Национального олимпийского комитета (НОК) Азер Алиев, вице-президент НОК Чингиз Гусейнзаде, министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев, посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева, посол Турции во Франции Юнус Демирер, постоянный представитель Азербайджана при ЮНЕСКО Эльман Абдуллаев, временный поверенный в делах посольства России, представители олимпийских комитетов многих стран, местной общественности и азербайджанской диаспоры, журналисты.

Выступая на мероприятии, посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева и вице-президент НОК Чингиз Гусейнзаде сообщили, что нашу страну на 33-х летних Олимпийских играх представляют 48 спортсменов в 15 видах спорта. Информируя об олимпийской истории республики, они отметили, что Азербайджан как независимая страна впервые принял участие в Олимпийских играх в 1996 году. С тех пор азербайджанские спортсмены добились больших успехов на Олимпийских играх. Была выражена уверенность в успешном выступлении азербайджанских спортсменов и на 33-х летних Олимпийских играх.

Отмечалось, что основной целью "Олимпийского дома Азербайджана" во время 33-х летних Олимпийских игр является пропаганда и популяризация нашей истории, культуры, музыки, кухни. Здесь также будут отмечаться победы азербайджанских спортсменов. Ежедневно в "Олимпийском доме Азербайджана" будут организовываться тематические дни. Здесь все, кто любит Азербайджан, смогут наблюдать за успехами наших спортсменов, будут проходить встречи болельщиков с азербайджанскими олимпийцами.

В ходе мероприятия были представлены и розданы участникам мероприятия издания Олимпийского комитета Азербайджана.

В заключение в исполнении молодого певца Мардана Кязымова прозвучала азербайджанская музыка.

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