Посольство США в Азербайджане поздравило Хидаята Гейдарова с победой на Олимпиаде

Посольство США в Азербайджане поздравило азербайджанского дзюдоиста Хидаята Гейдарова с победой на Олимпиаде в Париже.

Об этом сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на публикацию на странице посольства США в Азербайджане в социальной сети X.

"Поздравляем Хидаята Гейдарова с завоеванием золотой медали! Самоотверженность и упорный труд действительно принесли плоды. Наслаждайтесь этим прекрасным достижением - это доказательство вашего таланта и настойчивости. Поздравляем команду Азербайджана - впереди ждет еще много успехов и золотых медалей!" - говорится в публикации посольства.

Отметим, что накануне азербайджанский дзюдоист Хидаят Гейдаров стал победителем летних Олимпийских игр в Париже.

Азербайджанский спортсмен, выступающий в весовой категории до 73 кг, завоевал золотую медаль, победив в финале француза Джона Бенджамина Габа.

Отметим, что вступивший в борьбу с 1/8 финала Хидаят Гейдаров на этом этапе одолел Тохара Бутбуля (Израиль). В 1/4 финала он обошел Артура Маргелидона (Канада), а в полуфинале - Акилу Гжакова (Косово).

Это первая Олимпиада в карьере Хидаята Гейдарова.

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