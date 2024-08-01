Федерация дзюдо Азербайджана опубликовала кадры, где запечатлены слезы радости семьи Олимпийского чемпиона Зелима Коцоева.

Day.Az представляет эти кадры:

Напомним, азербайджанский дзюдоист Зелим Коцоев (100 кг) одержал победу на Олимпиаде в Париже.

Чемпион мира и лидер мирового рейтинга начал выступление со второго круга. Он выиграл у Петра Кучеры (Польша), а в четвертьфинале одолел Петера Пальчика (Израиль).

В полуфинале Коцоев справился с Музаффарбеком Туробоевым (Узбекистан), пробившись в финал.

Здесь его соперником стал Илья Суламанидзе (Грузия). Зелим пропустил на исходе первой минуты прием, но смог отыграться и победить, завоевав золото.

Отметим, что это вторая награда нашей команды на Летних Играх. Ранее отличился Хидаят Гейдаров (73 кг), также ставший чемпионом.