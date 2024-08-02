Я выходил на каждый поединок только с целью победы - Олимпийский чемпион Зелим Коцоев - ВИДЕО
Дзюдоист сборной Азербайджана Зелим Коцоев (100 кг) прокомментировал журналистам свою победу на Олимпиаде-2024 в Париже, сообщает Day.Az.
"На самом деле, я знал, что соревнования будут трудными, но на каждый поединок выходил только с целью победы. Я сказал своим тренерам, что готов умереть, но стану победителем. На любое соревнование я выходил с заранее подготовленным планом и старался не отклоняться от него. Как показала практика, наша тактика была верной", - заявил Коцоев.
Спортсмен также поделился своими планами на будущее, включая участие в летних Олимпийских играх в Лос-Анджелесе в 2028 году. Кроме того, Коцоев подчеркнул важность упорных тренировок и поддержки со стороны команды и семьи.
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