В Париже у замминистра спорта Южного Судана украли сумку с деньгами
Неизвестные в Париже украли сумку заместителя министра спорта и молодежной политики Южного Судана с $35 тыс.
Как передает Day.Az, об этом сообщает журнал Valeurs Actuelles, речь идет о средствах на содержание делегации страны во время Олимпиады-2024.
По данным издания, инцидент произошел в гостинице в пригороде Вильжюиф в воскресенье вечером. Чиновница оставила сумку без присмотра на одном из столов в лобби отеля. Сотрудники, присутствовавшие в тот момент в помещении, заявили, что ничего не видели.
В сумке также были ювелирные украшения, документы пострадавшей, ее мобильный телефон и различные пропуска для доступа на олимпийские объекты.
Позднее сумка была обнаружена полицией в коммуне Масси под Парижем, однако денег и украшений в ней не оказалось.
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