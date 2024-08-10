Немецкая пловчиха отравилась после заплыва в Сене на Олимпиаде

Немецкая пловчиха Леони Бек столкнулась с симптомами кишечного заболевания после олимпийских соревнований по плаванию на открытой воде в Сене. Об этом она написала на своей странице в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

27-летняя Бек пожаловалась на тошноту и диарею. При этом она напомнила, что организаторы одобрили качество воды в Сене. Соревнования на открытой воде у женщин на дистанции 10 км состоялись в минувший четверг. Бек заняла девятое место.

6 августа тренировка пловцов в Сене перед олимпийскими соревнованиями была отменена из-за непригодности воды в реке. Эта тренировка стала пятой отмененной в период Олимпиады в Париже. Ранее организаторы четыре раза отменяли тренировки в Сене перед соревнованиями триатлонистов из-за неудовлетворительного состояния воды в реке.

Ряд спортсменов пожаловались ранее на недомогание и симптомы желудочных и кишечных заболеваний после проведения заплывов в Сене, в том числе триатлонистка сборной Казахстана Екатерина Шабалина, бельгийка Клэр Мишель и два новозеландских спортсмена. Бельгийские СМИ сообщили, что Мишель была госпитализирована с заражением кишечной палочкой, однако спортсменка лишь спустя неделю после заплыва и четыре дня после появления сообщений в СМИ решила опровергнуть их, заявив, что действительно заболела, но причиной недомогания стала не кишечная палочка.

Представители оргкомитета и мэрии Парижа также неоднократно выступали с утверждениями о том, что заболевания спортсменов не связаны с качеством воды в Сене, и заверили журналистов, что власти не запрещают проводить независимые анализы качества воды. Тем не менее мэрия Парижа, которая координирует забор воды из Сены для официальных анализов, уже заявила, что не будет публиковать их результаты во время проведения Олимпиады.

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