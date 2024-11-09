https://news.day.az/sport/1705630.html Азербайджанская тренер помогла сборной Колумбии - ФОТО Азербайджанская тренер по художественной гимнастике Эльнара Гусейнова побывала в Боготе (Колумбия). Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, по приглашению национальной федерации этой страны она прибыла в столицу Колумбии, где на протяжении трех недель проводила тренировки с местными гимнастками.
Азербайджанская тренер помогла сборной Колумбии - ФОТО
Азербайджанская тренер по художественной гимнастике Эльнара Гусейнова побывала в Боготе (Колумбия).
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, по приглашению национальной федерации этой страны она прибыла в столицу Колумбии, где на протяжении трех недель проводила тренировки с местными гимнастками.
Гусейнова готовила граций-индивидуалок, а также команду по групповым упражнениям к Пан-Американским соревнованиям.
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