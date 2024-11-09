Азербайджанская тренер помогла сборной Колумбии

Азербайджанская тренер по художественной гимнастике Эльнара Гусейнова побывала в Боготе (Колумбия).

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, по приглашению национальной федерации этой страны она прибыла в столицу Колумбии, где на протяжении трех недель проводила тренировки с местными гимнастками.

Гусейнова готовила граций-индивидуалок, а также команду по групповым упражнениям к Пан-Американским соревнованиям.