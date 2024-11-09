Новое назначение в АФФА

В АФФА состоялось назначение на должность начальника управления организации детско-юношеских соревнований.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Sportlife.az, на эту должность временно назначен Эмин Джафаров.

Он заменил Юсифа Велиева.

Пресс-секретарь АФФА Эльнур Мамедли подтвердил эту информацию.

Ранее Джафаров работал в АФФА руководителем отдела игровых операций.