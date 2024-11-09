https://news.day.az/sport/1705635.html Новое назначение в АФФА В АФФА состоялось назначение на должность начальника управления организации детско-юношеских соревнований. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Sportlife.az, на эту должность временно назначен Эмин Джафаров. Он заменил Юсифа Велиева. Пресс-секретарь АФФА Эльнур Мамедли подтвердил эту информацию.
Новое назначение в АФФА
В АФФА состоялось назначение на должность начальника управления организации детско-юношеских соревнований.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Sportlife.az, на эту должность временно назначен Эмин Джафаров.
Он заменил Юсифа Велиева.
Пресс-секретарь АФФА Эльнур Мамедли подтвердил эту информацию.
Ранее Джафаров работал в АФФА руководителем отдела игровых операций.
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