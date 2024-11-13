"Я получил предложение от клуба".

Об этом İdman.biz рассказал Юнис Гусейнов, назначенный новым тренером "Туран Товуза", передает Day.Az.

Специалист категории PRO будет выполнять функции помощника главного тренера Курбана Бердыева вместе с Андреем Матюрой. Комментируя свое назначение, Гусейнов отметил, что с россиянином он добьется успеха:

"Работать с Курбаном Бердыевым - мечта каждого тренера. Он один из выдающихся специалистов. Бердыева я знаю давно. В 2012 году, работая в "Хазар Лянкяране", я участвовал в его тренировочном процессе. У Бердыева есть чему поучиться. Вот почему я рад работать с ним".

Отметим, что Гусейнов, возглавлявший в своей тренерской карьере клубы "Карван", "Хазар Лянкяран", "Кепаз" и "Кешля", подписал контракт до конца сезона 2024/2025.