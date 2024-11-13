"Работать с Курбаном Бердыевым - мечта каждого тренера" - Юнис Гусейнов
"Я получил предложение от клуба".
Об этом İdman.biz рассказал Юнис Гусейнов, назначенный новым тренером "Туран Товуза", передает Day.Az.
Специалист категории PRO будет выполнять функции помощника главного тренера Курбана Бердыева вместе с Андреем Матюрой. Комментируя свое назначение, Гусейнов отметил, что с россиянином он добьется успеха:
"Работать с Курбаном Бердыевым - мечта каждого тренера. Он один из выдающихся специалистов. Бердыева я знаю давно. В 2012 году, работая в "Хазар Лянкяране", я участвовал в его тренировочном процессе. У Бердыева есть чему поучиться. Вот почему я рад работать с ним".
Отметим, что Гусейнов, возглавлявший в своей тренерской карьере клубы "Карван", "Хазар Лянкяран", "Кепаз" и "Кешля", подписал контракт до конца сезона 2024/2025.
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