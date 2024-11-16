Алияр Агаев на игре сборной Нидерландов

Судья ФИФА Алияр Агаев получил новое назначение.

İdman.biz сообщает, что арбитр международного уровня будет главным арбитром матча VI тура между Боснией и Герцеговиной и Нидерландами, который пройдет в рамках 3-й группы Лиги А Лиги наций УЕФА.

Ему будут помогать Зейнал Зейналов и Акиф Амирали, Ингилаб Мамедов будет исполнять обязанности четвертого судьи. Судьями VAR матча станут Томаш Квятовский и Павел Пскит из Польши.

Отметим, что матч, который пройдет 19 ноября на стадионе "Билино Поле", расположенном в городе Зеница, начнется в 23:45 по бакинскому времени.