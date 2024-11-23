https://news.day.az/sport/1709848.html Азербайджанский тхэквондист завоевал бронзовую медаль на ЧЕ - ФОТО Член сборной Азербайджана завоевал медаль на чемпионате Европы по тхэквондо среди юношей до 21 года в Сараево (Босния и Герцеговина). Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Федерации тхэквондо Азербайджана. Сообщалось, что представитель сборной Азербайджан Васиф Салимов (63 кг) завоевал бронзовую медаль.
Азербайджанский тхэквондист завоевал бронзовую медаль на ЧЕ - ФОТО
Член сборной Азербайджана завоевал медаль на чемпионате Европы по тхэквондо среди юношей до 21 года в Сараево (Босния и Герцеговина).
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Федерации тхэквондо Азербайджана.
Сообщалось, что представитель сборной Азербайджан Васиф Салимов (63 кг) завоевал бронзовую медаль. На пути к медали азербайджанский спортсмен одолел соперников из Турции, Украины и Дании и занял третье место.
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