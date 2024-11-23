Азербайджанский тхэквондист завоевал бронзовую медаль на ЧЕ

Член сборной Азербайджана завоевал медаль на чемпионате Европы по тхэквондо среди юношей до 21 года в Сараево (Босния и Герцеговина).

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Федерации тхэквондо Азербайджана.

Сообщалось, что представитель сборной Азербайджан Васиф Салимов (63 кг) завоевал бронзовую медаль. На пути к медали азербайджанский спортсмен одолел соперников из Турции, Украины и Дании и занял третье место.