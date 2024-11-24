https://news.day.az/sport/1710136.html Полный комплект наград в первый день Европейского Кубка В Салониках (Греция) стартовал Европейский Кубок по дзюдо среди кадетов. Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в первый день турнира команда Азербайджана завоевала полный комплект наград.
Полный комплект наград в первый день Европейского Кубка
В Салониках (Греция) стартовал Европейский Кубок по дзюдо среди кадетов.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в первый день турнира команда Азербайджана завоевала полный комплект наград. Золотую медаль в категории до 60 кг выиграл Зейд Алескеров, серебро в весовой категории до 66 кг принес Фахри Сахибзаде, а бронзу завоевал Анар Гулиев (50 кг).
Отметим, что Европейский Кубок в Салониках является финальным турниром года для кадетов.
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