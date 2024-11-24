Полный комплект наград в первый день Европейского Кубка

В Салониках (Греция) стартовал Европейский Кубок по дзюдо среди кадетов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в первый день турнира команда Азербайджана завоевала полный комплект наград. Золотую медаль в категории до 60 кг выиграл Зейд Алескеров, серебро в весовой категории до 66 кг принес Фахри Сахибзаде, а бронзу завоевал Анар Гулиев (50 кг).

Отметим, что Европейский Кубок в Салониках является финальным турниром года для кадетов.