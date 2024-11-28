"Сумгайыт" потерпел первое поражение

Стартовал восьмой тур чемпионата Азербайджана по мини-футболу.

Как сообщает İdman.biz, в первый игровой день состоялось три матча.

В матчах было забито 18 голов. "Бирбаша Баку" и "Зиря" разгромили "Галакси" и "Сумгайыт". Это стало первым поражением сумгайытцев.

Отметим, что тур завершится сегодня.

Чемпионат Азербайджана
VIII тур
27 ноября

"Галакси" - "Бирбаша Баку" - 0:7
"Зиря" - "Сумгайыт" - 3:0
"Баку145" - "Лачын" - 2:6

1

Бирбаша Баку

8

8

0

0

65-6

24

2

Зиря

8

7

1

0

34-7

22

3

Сумгайыт

8

5

2

1

32-13

17

4

Галакси

8

5

1

2

30-15

16

5

Азнур

7

5

1

1

25-12

16

6

Гёйче

7

4

0

3

25-26

12

7

Стар Баку

7

3

0

4

24-24

9

8

Лачын

8

2

2

4

25-33

8

9

Чинар Зангилан

7

1

3

3

15-24

6

10

Атешгях Сураханы

7

2

0

5

25-47

6

11

Алтай Физули

7

1

2

4

18-28

5

12

Баку145

8

1

1

6

20-36

4

13

Сиязань

7

1

0

6

15-45

3

14

Шамахы

7

0

1

6

18-56

1