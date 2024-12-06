Азербайджанские легкоатлеты будут отбираться на чемпионат мира

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) обнародовала систему квалификации для участия в чемпионате мира в Токио.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, официальная информация от организации гласит, что, как и на предыдущих чемпионатах мира, отбор будет осуществляться по двум параметрам. 50% спортсменов получат право участвовать в турнире на основе выполнения квалификационных нормативов, а оставшиеся 50% - по мировому рейтингу.

Этот процесс называется "Дорога к Токио-25", и в нем будут участвовать также азербайджанские легкоатлеты.

Сам чемпионат мира пройдет с 13 по 21 сентября 2025 года.