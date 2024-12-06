https://news.day.az/sport/1713370.html Сербско-хорватское усиление "Муров Аз Терминала" Азербайджанский волейбольный клуб "Муров Аз Терминал" усилился сразу двумя блокирующими. Как сообщает İdman.biz, новичками бронзового призера чемпионата страны стали сербка Елена Коколж и хорватка Леа Бобан. Коколж ранее выступала в чемпионате Словакии за "Жилину", тогда как Бобан играла на родине за "Риеку".
Сербско-хорватское усиление "Муров Аз Терминала"
Азербайджанский волейбольный клуб "Муров Аз Терминал" усилился сразу двумя блокирующими.
Как сообщает İdman.biz, новичками бронзового призера чемпионата страны стали сербка Елена Коколж и хорватка Леа Бобан.
Коколж ранее выступала в чемпионате Словакии за "Жилину", тогда как Бобан играла на родине за "Риеку".
Отметим, что в команде выступает еще одна сербская волейболистка - связующая Тияна Врсельж.
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