Сербско-хорватское усиление "Муров Аз Терминала"

Азербайджанский волейбольный клуб "Муров Аз Терминал" усилился сразу двумя блокирующими.

Как сообщает İdman.biz, новичками бронзового призера чемпионата страны стали сербка Елена Коколж и хорватка Леа Бобан.

Коколж ранее выступала в чемпионате Словакии за "Жилину", тогда как Бобан играла на родине за "Риеку".

Отметим, что в команде выступает еще одна сербская волейболистка - связующая Тияна Врсельж.