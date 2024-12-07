Звезда мировой гимнастики начал мастер-класс в Баку - ФОТО

Известный турецкий гимнаст, серебряный призер чемпионата мира (параллельные брусья) и чемпион Европы в индивидуальном многоборье Ахмет Ондер проводит мастер-класс на Национальной арене гимнастики.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в ходе сессий первого дня он показал методы обучения, продемонстрировал технику и опыт мирового уровня.

Мастер-классы предназначены как для опытных гимнастов, так и для новичков в этой области.

По окончании первого дня Ондар провел автограф-сессию.