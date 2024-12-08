https://news.day.az/sport/1713642.html Сафарли - среди лидеров чемпионата Европы В Скопье (Северная Македония) проходит чемпионат Европы по рапиду, блицу и шахматам Фишера. Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в турнире принимают участие азербайджанские шахматисты Эльтадж Сафарли, Рауф Мамедов, Магомед Мурадлы и Намик Гулиев. После шести туров лучший результат среди них показывает Сафарли.
Сафарли - среди лидеров чемпионата Европы
В Скопье (Северная Македония) проходит чемпионат Европы по рапиду, блицу и шахматам Фишера.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в турнире принимают участие азербайджанские шахматисты Эльтадж Сафарли, Рауф Мамедов, Магомед Мурадлы и Намик Гулиев.
После шести туров лучший результат среди них показывает Сафарли. Он набрал 5,5 очка и занимает место в группе лидеров.
Сегодня участники проведут еще шесть туров в рапид.
Всего на чемпионате Европы выступают 400 шахматистов, среди которых 70 гроссмейстеров.
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