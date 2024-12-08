Сафарли - среди лидеров чемпионата Европы

В Скопье (Северная Македония) проходит чемпионат Европы по рапиду, блицу и шахматам Фишера.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в турнире принимают участие азербайджанские шахматисты Эльтадж Сафарли, Рауф Мамедов, Магомед Мурадлы и Намик Гулиев.

После шести туров лучший результат среди них показывает Сафарли. Он набрал 5,5 очка и занимает место в группе лидеров.

Сегодня участники проведут еще шесть туров в рапид.

Всего на чемпионате Европы выступают 400 шахматистов, среди которых 70 гроссмейстеров.