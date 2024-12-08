"Макларен" стал чемпионом мира

"Макларен" выиграл сезон 2024 года чемпионата мира "Формулы-1".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в Кубке инженеров команда набрала 666 очков.

Это первый успех представителя Великобритании после 1998 года. "Макларен" опередил "Феррари" на 14 очков и установил историческое достижение. "Руд Булл" занял третье место с 589 очками.

Кубок Инженеров-2024

1. "Макларен" - 666
2. "Феррари" - 652
3. "Ред Булл" - 589
4. "Мерседес" - 468
5. "Астон Мартин" - 94
6. "Альпин" - 65
7. "Хаас" - 58
8. "РБ" - 46
9. "Уильямс" - 17
10. "Кик-Заубер" - 4