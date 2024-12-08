https://news.day.az/sport/1713760.html

"Макларен" стал чемпионом мира - спустя 26 лет

"Макларен" выиграл сезон 2024 года чемпионата мира "Формулы-1". Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в Кубке инженеров команда набрала 666 очков. Это первый успех представителя Великобритании после 1998 года. "Макларен" опередил "Феррари" на 14 очков и установил историческое достижение. "Руд Булл" занял третье место с 589 очками.