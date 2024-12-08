https://news.day.az/sport/1713760.html "Макларен" стал чемпионом мира - спустя 26 лет "Макларен" выиграл сезон 2024 года чемпионата мира "Формулы-1". Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в Кубке инженеров команда набрала 666 очков. Это первый успех представителя Великобритании после 1998 года. "Макларен" опередил "Феррари" на 14 очков и установил историческое достижение. "Руд Булл" занял третье место с 589 очками.
1. "Макларен" - 666
"Макларен" стал чемпионом мира - спустя 26 лет
"Макларен" выиграл сезон 2024 года чемпионата мира "Формулы-1".
Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в Кубке инженеров команда набрала 666 очков.
Это первый успех представителя Великобритании после 1998 года. "Макларен" опередил "Феррари" на 14 очков и установил историческое достижение. "Руд Булл" занял третье место с 589 очками.
Кубок Инженеров-2024
1. "Макларен" - 666
2. "Феррари" - 652
3. "Ред Булл" - 589
4. "Мерседес" - 468
5. "Астон Мартин" - 94
6. "Альпин" - 65
7. "Хаас" - 58
8. "РБ" - 46
9. "Уильямс" - 17
10. "Кик-Заубер" - 4
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