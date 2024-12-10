https://news.day.az/sport/1714029.html "Шамахы" расстался с двумя игроками Представитель Премьер-лиги Азербайджана по футболу "Шамахы" расстался с двумя своими игроками. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, информацию об этом распространила пресс-служба клуба. Контракты с защитником Адилем Нагиевым и полузащитником Гиорги Кантарией были расторгнуты. О причинах расторжения клуб не сообщил.
"Шамахы" расстался с двумя игроками
Представитель Премьер-лиги Азербайджана по футболу "Шамахы" расстался с двумя своими игроками.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, информацию об этом распространила пресс-служба клуба.
Контракты с защитником Адилем Нагиевым и полузащитником Гиорги Кантарией были расторгнуты. О причинах расторжения клуб не сообщил.
Отметим, что несколько дней назад "Шамахы" расстался с Илькином Мурадовым.
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