"Шамахы" расстался с двумя игроками

Представитель Премьер-лиги Азербайджана по футболу "Шамахы" расстался с двумя своими игроками.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, информацию об этом распространила пресс-служба клуба.

Контракты с защитником Адилем Нагиевым и полузащитником Гиорги Кантарией были расторгнуты. О причинах расторжения клуб не сообщил.

Отметим, что несколько дней назад "Шамахы" расстался с Илькином Мурадовым.