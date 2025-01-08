С Вагифом Джавадовым подписан контракт сроком на 2,5 года

Состоялось очередное заседание Наблюдательного совета футбольного клуба "Сумгайыт".

Как сообщает İdman.biz, на мероприятии обсуждались успехи команды в прошлом году.

Позднее работа Вагифа Джавадова, который исполнял обязанности главного тренера команды, была признана удовлетворительной, и было принято решение о подписании с ним постоянного контракта. Джавадов назначен главным тренером "Сумгайыта" на ближайшие 2,5 года.