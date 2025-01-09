https://news.day.az/sport/1721661.html Первое испытание "Туран Товуза" в Турции Азербайджанская футбольная команда "Туран Товуз", которая готовится ко второй половине сезона в Турции, сегодня проведет свой первый товарищеский матч. Как сообщает İdman.biz, команда Курбана Бердыева встретится с представителем Румынии "Глорией Бузэу". Это будет первый международный матч азербайджанских клубов в 2025 году.
Товарищеский матч
Первое испытание "Туран Товуза" в Турции
Азербайджанская футбольная команда "Туран Товуз", которая готовится ко второй половине сезона в Турции, сегодня проведет свой первый товарищеский матч.
Как сообщает İdman.biz, команда Курбана Бердыева встретится с представителем Румынии "Глорией Бузэу".
Это будет первый международный матч азербайджанских клубов в 2025 году. Игра начнется в 16:30 по бакинскому времени.
Товарищеский матч
9 января
16:30. "Туран Товуз" - "Глория Бузэу" (Румыния)
Отметим, вторая игра "Туран Товуз" состоится 12 января. Западникам предстоит встретиться с узбекским "Пахтакором".
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