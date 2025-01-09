Первое испытание "Туран Товуза" в Турции

Азербайджанская футбольная команда "Туран Товуз", которая готовится ко второй половине сезона в Турции, сегодня проведет свой первый товарищеский матч.

Как сообщает İdman.biz, команда Курбана Бердыева встретится с представителем Румынии "Глорией Бузэу".

Это будет первый международный матч азербайджанских клубов в 2025 году. Игра начнется в 16:30 по бакинскому времени.

Товарищеский матч

9 января

16:30. "Туран Товуз" - "Глория Бузэу" (Румыния)

Отметим, вторая игра "Туран Товуз" состоится 12 января. Западникам предстоит встретиться с узбекским "Пахтакором".