Лига Европы: "Карабах" против ФКСБ
Сегодня чемпион Азербайджана "Карабах" проведет свой очередной матч в еврокубках.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, что агдамсквя команда примет ФКСБ в седьмом туре Лиги Европы.
Матч в Баку станет для команды Гурбана Гурбанова последней домашней игрой этапа. "Карабах", не имеющий ни одной домашней победы, постарается выиграть, чтобы сохранить шансы на попадание в плей-офф.
Лига Европы
Этап лиги
Седьмой тур
23 января
21:45. Карабах - ФКСБ
Судья: Филип Глова (Словакия)
Республиканский стадион имени Тофика Бахрамова
|
Место
|
Команда
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
Р/М
|
О
|
1
|
Лацио
|
6
|
5
|
1
|
0
|
14-3
|
16
|
2
|
Атлетик
|
7
|
5
|
1
|
1
|
12-6
|
16
|
3
|
Андерлехт
|
6
|
4
|
2
|
0
|
11-6
|
14
|
4
|
Лион
|
6
|
4
|
1
|
1
|
15-7
|
13
|
5
|
Галатасарай
|
7
|
3
|
4
|
0
|
18-14
|
13
|
6
|
Айнтрахт
|
6
|
4
|
1
|
1
|
12-8
|
13
|
7
|
Манчестер Юнайтед
|
6
|
3
|
3
|
0
|
12-8
|
12
|
8
|
Рейнджерс
|
6
|
3
|
2
|
1
|
13-7
|
11
|
9
|
Тоттенхэм
|
6
|
3
|
2
|
1
|
11-7
|
11
|
10
|
ФКСБ
|
6
|
3
|
2
|
1
|
7-5
|
11
|
11
|
Аякс
|
6
|
3
|
1
|
2
|
14-6
|
10
|
12
|
Реал Сосьедад
|
6
|
3
|
1
|
2
|
10-6
|
10
|
13
|
Буду-Глимт
|
6
|
3
|
1
|
2
|
10-9
|
10
|
14
|
Рома
|
6
|
2
|
3
|
1
|
8-5
|
9
|
15
|
Олимпиакос
|
6
|
2
|
3
|
1
|
5-3
|
9
|
16
|
Ференцварош
|
6
|
3
|
0
|
3
|
11-10
|
9
|
17
|
Виктория Пльзень
|
6
|
2
|
3
|
1
|
10-9
|
9
|
18
|
Бешикташ
|
7
|
3
|
0
|
4
|
10-14
|
9
|
19
|
Порту
|
6
|
2
|
2
|
2
|
12-10
|
8
|
20
|
Алкмаар
|
6
|
2
|
2
|
2
|
9-9
|
8
|
21
|
Унион
|
6
|
2
|
2
|
2
|
5-5
|
8
|
22
|
Фенербахче
|
6
|
2
|
2
|
2
|
7-9
|
8
|
23
|
ПАОК
|
6
|
2
|
1
|
3
|
10-8
|
7
|
24
|
Мидтьюлланд
|
6
|
2
|
1
|
3
|
5-7
|
7
|
25
|
Эльфсборг
|
6
|
2
|
1
|
3
|
8-11
|
7
|
26
|
Брага
|
6
|
2
|
1
|
3
|
7-10
|
7
|
27
|
Хоффенхайм
|
6
|
1
|
3
|
2
|
5-8
|
6
|
28
|
Маккаби Т-А
|
6
|
2
|
0
|
4
|
7-13
|
6
|
29
|
Славия Прага
|
6
|
1
|
1
|
4
|
5-7
|
4
|
30
|
Твенте
|
6
|
0
|
4
|
2
|
4-7
|
4
|
31
|
Мальмё
|
6
|
1
|
1
|
4
|
6-12
|
4
|
32
|
Лудогорец
|
6
|
0
|
3
|
3
|
3-8
|
3
|
33
|
Карабах
|
6
|
1
|
0
|
5
|
4-14
|
3
|
34
|
РФШ
|
6
|
0
|
2
|
4
|
5-12
|
2
|
35
|
Ницца
|
6
|
0
|
2
|
4
|
6-14
|
2
|
36
|
Динамо К
|
7
|
0
|
1
|
6
|
4-18
|
1
Отметим, что этап Лиги завершится VIII туром, который состоится 30 января. "Карабах" будет гостем "Олимпиакоса" в Греции.
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