Лига Европы: "Карабах" против ФКСБ

Сегодня чемпион Азербайджана "Карабах" проведет свой очередной матч в еврокубках.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, что агдамсквя команда примет ФКСБ в седьмом туре Лиги Европы.

Матч в Баку станет для команды Гурбана Гурбанова последней домашней игрой этапа. "Карабах", не имеющий ни одной домашней победы, постарается выиграть, чтобы сохранить шансы на попадание в плей-офф.

Лига Европы

Этап лиги

Седьмой тур

23 января

21:45. Карабах - ФКСБ

Судья: Филип Глова (Словакия)

Республиканский стадион имени Тофика Бахрамова

Место Команда И В Н П Р/М О 1 Лацио 6 5 1 0 14-3 16 2 Атлетик 7 5 1 1 12-6 16 3 Андерлехт 6 4 2 0 11-6 14 4 Лион 6 4 1 1 15-7 13 5 Галатасарай 7 3 4 0 18-14 13 6 Айнтрахт 6 4 1 1 12-8 13 7 Манчестер Юнайтед 6 3 3 0 12-8 12 8 Рейнджерс 6 3 2 1 13-7 11 9 Тоттенхэм 6 3 2 1 11-7 11 10 ФКСБ 6 3 2 1 7-5 11 11 Аякс 6 3 1 2 14-6 10 12 Реал Сосьедад 6 3 1 2 10-6 10 13 Буду-Глимт 6 3 1 2 10-9 10 14 Рома 6 2 3 1 8-5 9 15 Олимпиакос 6 2 3 1 5-3 9 16 Ференцварош 6 3 0 3 11-10 9 17 Виктория Пльзень 6 2 3 1 10-9 9 18 Бешикташ 7 3 0 4 10-14 9 19 Порту 6 2 2 2 12-10 8 20 Алкмаар 6 2 2 2 9-9 8 21 Унион 6 2 2 2 5-5 8 22 Фенербахче 6 2 2 2 7-9 8 23 ПАОК 6 2 1 3 10-8 7 24 Мидтьюлланд 6 2 1 3 5-7 7 25 Эльфсборг 6 2 1 3 8-11 7 26 Брага 6 2 1 3 7-10 7 27 Хоффенхайм 6 1 3 2 5-8 6 28 Маккаби Т-А 6 2 0 4 7-13 6 29 Славия Прага 6 1 1 4 5-7 4 30 Твенте 6 0 4 2 4-7 4 31 Мальмё 6 1 1 4 6-12 4 32 Лудогорец 6 0 3 3 3-8 3 33 Карабах 6 1 0 5 4-14 3 34 РФШ 6 0 2 4 5-12 2 35 Ницца 6 0 2 4 6-14 2 36 Динамо К 7 0 1 6 4-18 1

Отметим, что этап Лиги завершится VIII туром, который состоится 30 января. "Карабах" будет гостем "Олимпиакоса" в Греции.