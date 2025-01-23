Лига Европы: "Карабах" против ФКСБ

Сегодня чемпион Азербайджана "Карабах" проведет свой очередной матч в еврокубках.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, что агдамсквя команда примет ФКСБ в седьмом туре Лиги Европы.

Матч в Баку станет для команды Гурбана Гурбанова последней домашней игрой этапа. "Карабах", не имеющий ни одной домашней победы, постарается выиграть, чтобы сохранить шансы на попадание в плей-офф.

Лига Европы
Этап лиги
Седьмой тур
23 января
21:45. Карабах - ФКСБ
Судья: Филип Глова (Словакия)
Республиканский стадион имени Тофика Бахрамова

Место

Команда

И

В

Н

П

Р/М

О

1

Лацио

6

5

1

0

14-3

16

2

Атлетик

7

5

1

1

12-6

16

3

Андерлехт

6

4

2

0

11-6

14

4

Лион

6

4

1

1

15-7

13

5

Галатасарай

7

3

4

0

18-14

13

6

Айнтрахт

6

4

1

1

12-8

13

7

Манчестер Юнайтед

6

3

3

0

12-8

12

8

Рейнджерс

6

3

2

1

13-7

11

9

Тоттенхэм

6

3

2

1

11-7

11

10

ФКСБ

6

3

2

1

7-5

11

11

Аякс

6

3

1

2

14-6

10

12

Реал Сосьедад

6

3

1

2

10-6

10

13

Буду-Глимт

6

3

1

2

10-9

10

14

Рома

6

2

3

1

8-5

9

15

Олимпиакос

6

2

3

1

5-3

9

16

Ференцварош

6

3

0

3

11-10

9

17

Виктория Пльзень

6

2

3

1

10-9

9

18

Бешикташ

7

3

0

4

10-14

9

19

Порту

6

2

2

2

12-10

8

20

Алкмаар

6

2

2

2

9-9

8

21

Унион

6

2

2

2

5-5

8

22

Фенербахче

6

2

2

2

7-9

8

23

ПАОК

6

2

1

3

10-8

7

24

Мидтьюлланд

6

2

1

3

5-7

7

25

Эльфсборг

6

2

1

3

8-11

7

26

Брага

6

2

1

3

7-10

7

27

Хоффенхайм

6

1

3

2

5-8

6

28

Маккаби Т-А

6

2

0

4

7-13

6

29

Славия Прага

6

1

1

4

5-7

4

30

Твенте

6

0

4

2

4-7

4

31

Мальмё

6

1

1

4

6-12

4

32

Лудогорец

6

0

3

3

3-8

3

33

Карабах

6

1

0

5

4-14

3

34

РФШ

6

0

2

4

5-12

2

35

Ницца

6

0

2

4

6-14

2

36

Динамо К

7

0

1

6

4-18

1

Отметим, что этап Лиги завершится VIII туром, который состоится 30 января. "Карабах" будет гостем "Олимпиакоса" в Греции.