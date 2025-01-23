https://news.day.az/sport/1725060.html Лига Европы: "Карабах" шокировал "ФКСБ" на первой минуте - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ В рамках VII тура общего этапа Лиги Европы УЕФА азербайджанский "Карабах" принимает румынский "ФКСБ". Об этом сообщает Day.Az. Матч проходит на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку.
Лига Европы: "Карабах" шокировал "ФКСБ" на первой минуте - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
"Карабах" открывает счет на первой минуте матча. Леандро Андраде совершил отличный проход и нанес удар по центру ворот. Вратарь "ФКСБ" Штефан Тырновану был бессилен.
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21:45
В рамках VII тура общего этапа Лиги Европы УЕФА азербайджанский "Карабах" принимает румынский "ФКСБ".
Об этом сообщает Day.Az.
Матч проходит на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку.
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