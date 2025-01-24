FIA ввела новые штрафы для гонщиков

В Международной федерации автоспорта (FIA) разработали новые инструкции для стюардов.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, они могут привести к тому, что гонщики "Формулы-1" начнут получать значительные штрафы, а также дисквалификации и вычеты очков из личного зачёта. Такие наказания предусмотрены за "неправомерное поведение".

Новые правила наделяют стюардов полномочиями выписывать значительные штрафы за первое нарушение, такое как нецензурная брань или высказывания против официальных лиц FIA.

Второе нарушение влечет за собой базовый штраф в размере 20 000 евро "плюс дисквалификация на один месяц". За третье нарушение штраф составляет 30 000 евро "плюс дисквалификация на один месяц, плюс вычет очков из личного зачёта".

Аналогичным образом будут штрафоваться "слова, действия или письменные сообщения, которые нанесли моральный ущерб или убытки FIA".

Такие же штрафы применяются к "демонстрации политических, религиозных и личных заявлений или комментариев, особенно в нарушение общего принципа нейтралитета, пропагандируемого FIA в соответствии с Уставом, если только это не было предварительно одобрено в письменной форме FIA для международных соревнований или соответствующей федерацией для национальных соревнований в пределах её юрисдикции".

При всём этом стюарды "сохраняют право по своему усмотрению учитывать любые смягчающие и/или отягчающие обстоятельства, а также характер и место проведения соревнований, чтобы адаптировать штраф к конкретной ситуации".

Этот конкретный пункт может стать ключевым в определении того, насколько строго будут соблюдаться новые требования, что имеет особое значение, учитывая тяжесть предусмотренных штрафов за второе и третье нарушение, а именно отстранение от участия в соревнованиях и вычет очков.