Десятикратная призерка "Большого шлема" поборется в Баку

Оргкомитет турнира "Большого шлема" в Баку получил заявку на участие от команды Грузии.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в предварительный состав вошли пока две спортсменки, включая лидера женской сборной Этери Липартелиани (57 кг). Она четырежды побеждала на чемпионатах Европы в различных возрастах, на счету участницы Олимпиады и 10 наград "Большого шлема". Среди них два пьедестала в Баку - в прошлом году Липартелиани завоевала здесь бронзу, а в 2023 году выиграла серебро.

Также в состав вошла Софио Сомхишвили (+78 кг).