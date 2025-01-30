В Лиге чемпионов побит рекорд по количеству голов, забитых в один день

Cостоялись матчи заключительного тура общего раунда Лиги чемпионов.

Как передает Day.Az со ссылкой на сайт УЕФА, все 18 игр проводились в одно время.

Команды побили рекорд турнира по числу голов, забитых в один день, - 64 (исключая квалификационные раунды).

До сих пор рекордом за один день является дата 16 сентября 1970 года, когда в первом раунде Кубка европейских чемпионов за 16 встреч клубы 66 раз поразили ворота соперников.