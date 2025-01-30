https://news.day.az/sport/1726682.html В Лиге чемпионов побит рекорд по количеству голов, забитых в один день Cостоялись матчи заключительного тура общего раунда Лиги чемпионов. Как передает Day.Az со ссылкой на сайт УЕФА, все 18 игр проводились в одно время. Команды побили рекорд турнира по числу голов, забитых в один день, - 64 (исключая квалификационные раунды).
В Лиге чемпионов побит рекорд по количеству голов, забитых в один день
Cостоялись матчи заключительного тура общего раунда Лиги чемпионов.
Как передает Day.Az со ссылкой на сайт УЕФА, все 18 игр проводились в одно время.
Команды побили рекорд турнира по числу голов, забитых в один день, - 64 (исключая квалификационные раунды).
До сих пор рекордом за один день является дата 16 сентября 1970 года, когда в первом раунде Кубка европейских чемпионов за 16 встреч клубы 66 раз поразили ворота соперников.
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