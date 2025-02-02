https://news.day.az/sport/1727220.html Казус в Высшем дивизионе Нидерландов Необычное событие произошло в матче между "Херенвен" - "Фортуна" (2: 2) в рамках 21-го тура Высшего дивизиона (Эредивизи) Нидерландов. Как сообщает Day.Az, на последних минутах матча из-за технической ошибки в составе гостей на поле оказались 12 футболистов.
Казус в Высшем дивизионе Нидерландов
Необычное событие произошло в матче между "Херенвен" - "Фортуна" (2: 2) в рамках 21-го тура Высшего дивизиона (Эредивизи) Нидерландов.
Как сообщает Day.Az, на последних минутах матча из-за технической ошибки в составе гостей на поле оказались 12 футболистов.
Главный судья не заметил лишнего игрока в составе гостей, а "Фортуна" тем временем забила гол, сравняв счет.
Федерация футбола Нидерландов пока не прокомментировала ситуацию.
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