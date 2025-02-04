https://news.day.az/sport/1727745.html Бронзовый призер Олимпиады приедет в Баку Команда под флагом Международной федерации дзюдо выступит на турнире "Большого шлема", который пройдет 14-16 февраля в Баку. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в ее состав вошли 12 спортсменов. Самый титулованный из них - бронзовый призер Олимпиады-2026 Тамерлан Башаев (+100 кг).
Бронзовый призер Олимпиады приедет в Баку
Команда под флагом Международной федерации дзюдо выступит на турнире "Большого шлема", который пройдет 14-16 февраля в Баку.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в ее состав вошли 12 спортсменов. Самый титулованный из них - бронзовый призер Олимпиады-2026 Тамерлан Башаев (+100 кг).
В прошлом году он занял третье место на чемпионате мира в Абу-Даби.
Башаев также имеет в активе пьедестал с бакинского "Большого шлема": в 2023-м году он занял здесь третье место.
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