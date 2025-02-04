Бронзовый призер Олимпиады приедет в Баку

Команда под флагом Международной федерации дзюдо выступит на турнире "Большого шлема", который пройдет 14-16 февраля в Баку.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в ее состав вошли 12 спортсменов. Самый титулованный из них - бронзовый призер Олимпиады-2026 Тамерлан Башаев (+100 кг).

В прошлом году он занял третье место на чемпионате мира в Абу-Даби.

Башаев также имеет в активе пьедестал с бакинского "Большого шлема": в 2023-м году он занял здесь третье место.