Азербайджанского паратаэквондиста признали лучшим спортсменом года

Азербайджанский паратаэквондист Имамеддин Халилов признан "Лучшим паратаэквондистом года".

Как сообщили Day.Az в Федерации таэквондо, выступающий в весовой категории до 70 кг спортсмен стал победителем номинации по итогам опроса в социальных сетях, проведенного сайтом mundotaekwondo.com.

В течение года спортсмен завоевал золотые медали на всех турнирах, в которых принимал участие, став чемпионом Паралимпийских игр, мира и Европы. Кроме того, И. Халилов также возглавляет мировой рейтинг. Он также был удостоен звания "Лучший паратаэквондист 2024 года" по версии Всемирной федерации таэквондо.