https://news.day.az/sport/1727889.html Лучшие бомбардиры чемпионата Азербайджана Стали известны лучшие бомбардиры чемпионата Азербайджана по мини-футболу. Как передает Day.Az со ссылкой на Idman.biz, об этом сообщила пресс-служба Федерации мини-футбола Азербайджана. Накануне ответных матчей четвертьфинала всех опережает Турал Адыгёзалов. Игрок "Гёйче" забил 21 гол.
Лучшие бомбардиры чемпионата Азербайджана
Стали известны лучшие бомбардиры чемпионата Азербайджана по мини-футболу.
Как передает Day.Az со ссылкой на Idman.biz, об этом сообщила пресс-служба Федерации мини-футбола Азербайджана.
Накануне ответных матчей четвертьфинала всех опережает Турал Адыгёзалов. Игрок "Гёйче" забил 21 гол.
По 19 голов забили Тамкин Халилзаде ("Бирбаша Баку"), Кямран Гурбатов и Реван Керимов (оба "Зиря"). Эльвин Ализаде ("Бирбаша Баку") отличился 17 раз.
Отметим, что сегодня состоятся ответные матчи четвертьфинала.
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