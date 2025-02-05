Лучшие бомбардиры чемпионата Азербайджана

Стали известны лучшие бомбардиры чемпионата Азербайджана по мини-футболу.

Как передает Day.Az со ссылкой на Idman.biz, об этом сообщила пресс-служба Федерации мини-футбола Азербайджана.

Накануне ответных матчей четвертьфинала всех опережает Турал Адыгёзалов. Игрок "Гёйче" забил 21 гол.

По 19 голов забили Тамкин Халилзаде ("Бирбаша Баку"), Кямран Гурбатов и Реван Керимов (оба "Зиря"). Эльвин Ализаде ("Бирбаша Баку") отличился 17 раз.

Отметим, что сегодня состоятся ответные матчи четвертьфинала.